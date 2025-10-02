Erdoğan, Hakan Fidan'ın KAAN açıklamasına dair soruyu yanıtsız bıraktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KAAN'ın motorlarıyla ilgili açıklaması hakkında kendisine sorulan soruyu yanıtsız bıraktı.

Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım, Fidan'ın "Almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi'nde" sözlerini dün akşam TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Erdoğan'a sordu.

Erdoğan ise soruyu cevapsız bıraktı. Bir başka gazetecinin F-35’lerle ilgili sorusuna ise Erdoğan, "Ne kadar meraktasın, ben o kadar merakta değilim" cevabını verdi.

FİDAN NE DEMİŞTİ?

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Fidan, "Şu anda diyelim F-35 vs. Almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi'nde. Onların lisansı durmuş durumda. Onların lisansını da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin. Aslında sistemik olarak bizim Amerika ile ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez daha farklı arayışlar içine itecek uluslararası sistemde" demişti.

Fidan'ın sözleri tartışma yaratmıştı. CHP'nin Gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan da sosyal medya hesabından paylaştığı iddialarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın F-16'ların alımına karşı olduğunu ve onun yerine KAAN için motor alımına öncelik verilmesini istediğini söylemişti.

Fidan'ın sözlerini hatırlatan Tan, şu ifadelere yer vermişti:

"Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor."