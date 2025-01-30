Erdoğan, hakim ve savcıların kura töreninde konuştu: "Yargıya kimse ayar veremez"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargıya kimse ayar veremez. Yargıyı baskı altına almak sorumsuzluktur" diye konuştu.

Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Törende 1075 hakim ve savcının kura ile ataması gerçekleşti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'deki kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla adalet teşkilatımıza sevgilerimi gönderiyorum. Bugünkü kura merasimi ile yeni görev yerleri belirlenecek 1075 hakim ve savcı adayımızı tebrik ediyorum. Böylece hakim ve savcılardan oluşan adalet teşkilatının sayısı 25 bin 695'e çıkmış oluyor.

Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet kalp gibi hayati bir rol üstleniyor. Herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız zaman adil olun buyruğu esasen meseleyi net bir şekilde anlatıyor.

Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır. Şurası da bir başka gerçektir.

Hukukun dışındaki alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak istiyorlar. İnsanların mahremine girmekten, kişisel haklarına gasp etmekten çekinmiyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar.

Yargının kapsama alanı dışında olmadığı gerçeğiyle günden güne yüzleşiyorlar.

Türkiye'deki kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz.

Verilen her kararı haklı bulmak, kayıtsız şartsız kabul etmek zorunda değilsiniz. Eleştirilerinizi nezaket çerçevesinde iletebilirsiniz.

Yargıya parmak sallamak, görevini hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik. Yargının görevini hakkaniyetle yapabilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz.