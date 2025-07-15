Erdoğan: "Hala FETÖ virüsünü bünyeden söküp atamadık, teyakkuzdayız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl önce 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı'nda anma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pürnur olsun.

15 Temmuz 2016’da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genel Kurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT’ın yanı başındaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı.

21.asrın haşhaşileri olan FETÖ’cü alçaklar ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ’cü hainlerin, o geceki saldırılarında 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. 2 bin 40 vatandaşımızda yaralandı ve gazilikle müşerref oldu.

Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla kardeşlerimizi ailelerinden, bizden koparan FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hatırla yad edilecekler.

Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık’ta, ardından 15 Temmuz’da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek.

Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelimi mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız."