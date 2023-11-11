Erdoğan: Hamas ile İsrail'i aynı kefeye koymamız mümkün değildir
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İsrail, birçoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim saldırılarını masum kadınlar ve çocuklardan çıkarıyor. Direnişçi Hamas ile işgalci İsrail'i aynı kefeye koymamız mümkün değildir.
İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir."
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