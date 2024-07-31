Erdoğan, Haniye'nin ailesiyle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da suikast sonucu öldürülen Haniye'nin ailesiyle telefonda görüştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Haniye'nin hain bir suikast sonucu ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Haniye için 'kardeşim' diyen Erdoğan, saldırının amacının Filistinlileri sindirmek olduğunu söyledi ve "İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla" İsrail'in katliamlarının sona erdirileceğini savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.