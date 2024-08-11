Erdoğan, Haniye'nin oğullarını ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti.
Kaynak: ANKA
İsrail'in İran'da düzenlediği suikastta öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı X hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti"