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Erdoğan, Haniye'nin oğullarını ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti.

Güncel
  • 11.08.2024 00:07
  • Giriş: 11.08.2024 00:07
  • Güncelleme: 11.08.2024 00:11
Kaynak: ANKA
Erdoğan, Haniye'nin oğullarını ile görüştü
ANKA

İsrail'in İran'da düzenlediği suikastta öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı X hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: 

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti" 

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