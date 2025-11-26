Erdoğan: Hastalarımızın rehin tutulduğu günler geride kaldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında sağlık alanında yürüttükleri çalışmalara değinen Erdoğan, iktidarları döneminde yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkın hizmetine sunduklarını iddia etti.

"Paraları yetmeyince hastalarımızın rehin tutulduğu günler inşallah bir daha gelmemek üzere geride kaldı" diyen Erdoğan, tüm gelişmelere karşın hedeflerine henüz ulaşmadıklarını vurguladı.

Erdoğan ayrıca sağlık alanında büyük bir devrime imza attıklarını savundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, devletten, kuruluştan doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak sevincidir.

Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse insanın sağlığı ve bunun yanında hastalığı sömürülemez, bir pazar, meta olarak görülemez. Paraları yetmeyince hastalarımızın rehin tutulduğu günler inşallah bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Son 23 yılda sağlığa büyük önem verdik, yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk.

Bugün toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle, hamdolsun 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. 2002'den bu yana personel sayımızı yüzde 288 artırdık. Dikkatinizi çekiyorum, son bir buçuk yıl içinde 57 bin 504'ü hekim olmak üzere 99 bin 567 yeni atama yaptık. Türkiye'de hekim sayısının artması yalnızca hastalarımızın değil, onlara hizmet veren değerli hekimlerimizin de işini kolaylaştırdı, yükünü hafifletti.

Kamu hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete kazandırarak kamu hastanelerinde toplamda 173 bin yatağa ulaştık. 2002 yılında kamuda yalnızca 7 bin nitelikli yatağımız vardı. Bugün bu sayı 18 kat artışla 122 bine ulaştı. Toplam yatak sayımız ise 164 binden 271 bine ulaştı. Son bir yılda 4060 yatak ünit kapasiteli 60 projeyi bitirdik.

"SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK BİR DEVRİME İMZA ATTIK"

Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın pek çok ülkesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Öyle ki güçlü sağlık altyapımız sayesinde artık pek çok branşta sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık.

Daha burada saymaya kalksak değil saatler, günler alacak birçok yatırımı, projeyi, devrim niteliğinde reformu hayata geçirdik. Kuşkusuz, tüm sorunları çözdük, tüm sıkıntıları giderdik iddiasında kesinlikle değiliz.

Sağlık gibi dinamik bir alanda ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmez, bitmeyecek. Ancak elini vicdanına koyan herkesin kabul ettiği üzere, sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız da tartışmasız bir gerçektir. Türk sağlık sisteminin gücü, kabiliyetleri ve şoklara karşı kapasitesi Covid-19 salgınında çok net görülmüştür."