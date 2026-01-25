Erdoğan haydi çık meydana!

POLİTİKA SERVİSİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle sürdürdüğü 84. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Yalova’da düzenlendi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MESAJI OKUNDU

İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Yalova’ya yolladığı mektubu, CHP Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı okudu.

İmamoğlu mektubunda şunları söyledi:

"Ülkemizin sorunları çok ama hepsinin de ortak bir sebebi var. Sorunlarımızın ortak sebebi; adalet duygusunu yitirmiş, vicdanı körelmiş bu iktidardır. Ülkeyi yönetenler adaletten uzaklaşırsa, memleketin bereketi kaçar. İş bulamayan, borçlanmadan yaşayamayan on milyonlarca dar gelirli, iktidarın ekonomi politikalarından umudu kesti. Gençler, onları bekleyen hayatın belirsizliğinden dolayı umutsuz. Kadınlar, engelliler, dışlanmaya uğrayan tüm kesimler mutsuz. Türkiye’yi adalet krizine sokan; milli iradeyi temsil eden belediye başkanlarının, hukukun aksine tutuklu yargılanmalarına sebep olan akıldır. Bu kötü akıl, milletin hiçbir sorununu çözemez. Çözemiyor zaten. Geçmişte ‘çözüm’ diye yaptıkları ne varsa, sonradan hepsi milletin başına daha büyük bir dert oldu. Biz işte her şeyden önce bunu başaracağız. Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak. Ülkemiz adaletli bir yönetime kavuşacak."

Yalova Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yurttaşlar, 310 gündür Silivri’de tutulan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak iktidarı istifaya çağırdı. Mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel, konuşmasına Yalova’da hayatını kaybeden polisleri, Gaffar Okan’ı ve Uğur Mumcu’yu anarak başladı. Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Ekonomide bir zamanlar şahlandık, uçuyoruz, kaçıyoruz diyenler şimdi bin bir tane mazeret üretiyorlar. Maalesef tablo çok hazin. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizde Avrupa birincisiyiz. İşsizlikte Avrupa birincisiyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Bu birincilikler maalesef eskiden grekoromende Avrupa birincisiyiz, serbest güreşte Avrupa birincisiyiz, tekvandoda Avrupa birincisiyiz derken; şimdi AKP’nin kara düzeninde beşi bir yerde var ama bu ödüllerin, galibiyetlerin getirdiği değil, sefaletin getirdiği, AKP’nin boynumuza astığı büyük yüktür.

SALON ADAMI TAYYİP BEY

Buradan Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Bugün gitmiş Aydın’a. Aydın’ı biliyor musunuz? Aydın, O topuklayan efe’nin yanına gitmiş. Tabii buradan bir gösterelim televizyonlar görsün. Tayyip Bey Aydın’da soğuk havada sıcak bir salonda; salonu doldurmuş, oradan atıyor tutuyor. Buradan sesleniyorum, salon adamı Tayyip Bey Yalova Meydanı’nı görüyor musun?"

SİZ EMEKLİNİN KANINI EMEN VAMPİRLERSİNİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Edoğan’ın Aydın’da toplu açılış törenindeki “Emeklileri kışkırtıyorlar” sözlerini hatırlatan Özel, “Emeklileri öldürmüşsün, kışkırtmaktan bahsediyorsun. Kürsüde emeklilerin tabutu vardı; ona siz saldırdınız. Siz emeklilerin kanını emen vampirlersiniz. AK Parti’nin kara düzeni emeklinin kanını emmektedir” dedi.

HATAY’DA GEZMEYE VAR MISIN YOK MUSUN?

“Buradan Tayyip Bey’e iki hususu daha hatırlatıyorum. Soruyorum cevap yok, başka şeyler konuşuyorsun. Ben sana deprem bölgesine gittim. Toplayamadığın kalabalığı topladım. Yağmurda bütün gerçekleri anlattım. Eğer sen haklıysan gel birlikte deprem bölgesini gezelim dedim. Bir daha soruyorum, cevap bekliyorum. Sen bir şey söylüyorsun, Hatay’ın sokakları başka bir şey söylüyor. Benimle birlikte 6 Şubat’ta Hatay’da sokakta gezmeye var mısın yok musun?”

YENİ BİR FELAKETİN SEBEBİ OLMAYIN

"Kentsel dönüşüm için devasa bir imza kampanyası yapıldı, 25 bin haneden imza alındı. Hâlâ buradan ses çıkarmıyorlar. Murat Kurum’a çağrımdır: Yalova’nın kentsel dönüşümünün önünü açın, yeni bir felaketin sebebi olmayın!"

SEN TUTUKSUZ YARGILAMAYA VAR MISIN?

"Ben İstanbul’a seçtirdiğimi de biliyorum, Türkiye’ye seçtireceğimi de biliyorum. Buradan Tayyip Bey’e soruyorum. İstanbul kötü yönetiliyorsa, çok istiyorsun İstanbul’u... Çık meydana! Çık meydana! CHP, AKP bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirip İstanbul seçimlerini yenileyelim. Benim adayım belli! İstediğin adayı çıkar. Bir tek şartım var. İstanbullular kararı versin. Eğer İstanbullular bir kez daha Ekrem derse, seni yenerse, sen tutuksuz yargılamaya var mısın? Türkiye’yi erken seçime götürmeye var mısın? Hodri meydan!"