Erdoğan: Hedefimiz yüzde 50'nin altında kalmamak

AKP Genel Başkanı ve Cımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Hedefimiz 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimini yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanmak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolu'nun fetih kapısında, büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Eş zamanlı yapılan il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi kucaklayacağız. Milletimizin kamplaşmasına fırsat tanımayacağız.

Hedefimiz 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimini yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanmak."

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