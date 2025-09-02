Erdoğan: Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Çin, Türkiye'nin bölgesel önem ve etkisinin farkında Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin'le ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Erdoğan, Suriye'yle ilgiliyse, "Suriye'de de kaos çıkarmak isteyenler çok ama çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, devam eden "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Biz yol haritamızı da, menzilimizi de belirledik" ifadesini kullandı.

Erdoğan, süreç komisyonuna ilişkin de "Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...