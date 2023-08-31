Erdoğan: Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 'Deniz Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içerisinde yeni bir başlangıcı ifade eden Cumhuriyet'imizi sadece konserlere boğmak doğru değildir. Anma etkinlileri ile milletçe büyük bir coşkuya yürümektir" dedi.

"Cumhur ile Cumhuriyeti kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği bir şekilde idrak etmenin gayreti içerisindeyiz" diyen Erdoğan, "Buradan çıkaracağımız dersler ışığında geleceğimizi şekillendirmek önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımız derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100'üncü yıl marşımız, bu yönde atılmış adımlardan biriydi."

Erdoğan açıklamasında, "Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız" diye konuştu.