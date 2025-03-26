Erdoğan: Heybede duran büyük turplar daha ortaya dökülmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"AKP'de eski diye bir kavrama yer yoktur" diyen Erdoğan, görevlerin ve makamların geçici olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın sözleri, konuşmasının başında salondakiler tarafından sık sık sloganlarla kesildi.

Partisinin Türkiye'de "eşi benzeri görülmemiş hizmetler" sunduğunu öne süren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize yönelik husumetlerin bir kısmı çeşitli maskeler altında ülkeyi sömürenler soygun çarkını bozmamızdan kaynaklanıyor. 23 yıl boyunca en büyük nefreti bunlardan gördük. Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman Batı'yı kimi zaman ülkemizdeki çeşitli grupları istismar eden grupların kuyruk acısı hâlâ bitmedi.

'EKONOMİYE YÖNELİK SABOTAJIN HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK'

Geçtiğimiz 23 yılda bu ülkeye ve millete hangi kazanımlar sağladıysak bunların ihanetlerine rağmen başardık. Siyasi mücadeleyle beceremediklerin ekonomiyi batırarak elde etme hesapları yapıyorlar. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz

Türkiye'nin kaderi ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kaderi iç içe geçmiş ve tek vücut olmuştur. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023 seçimlerini kazandık. Ancak geçen yıl yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde arzu etmediğimiz neticeler aldık. Bir kısmı 2019 yılına uzanan belediyelerde yaşadığımız kayıpların hem şehirlerimize hem ülkemize getirdiği maliyetleri görüyorsunuz."

"HEYBEDE DURAN BÜYÜK TURPLAR ORTAYA DÖKÜLMEDİ"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasına değinen Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul'un büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Usulsüz diplomayla başlayan, bütün şehri ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son oprasyonla gün yüzüne çıktı. Tutarı 100 milyarlarca lirayı bulan yolsuzluk dahil her türlü gayrımeşruluk ortaya çıkıyor. Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen bilgilerle yargının isnat ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunlar, kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmaya çalıştı.

'BİLGİ VE BELGELERİ GETİRENLER CHP'LİLER'

Yolsuzluk operasyonuna neden olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin kendileridir. Yılsuzluk ve rüşvet parasının taksimatında anlaşmazlık çıkınca birileri yargıya olan biteni anlatmıştır. Yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, paraşütle dipoloma sahibi olup yüz binlerin hakkını yiyenler CHP'li. Bu paraların bir kısmını kurdukları suç örgütü üzerinden şirketlerine aktaranlar da CHP'li. Soruşturma başlayınca itiraf sırasına girenler, savcıya bilgi belge yağdıranlar CHP'li ama suçlu AK Parti. Partiniz içindeki itirafçılık yarışına bizi karıştırmayın.

Anayasanın bize verdiği yetkilerin, görev ve sorumlulukların dışına çıkmıyoruz. CHP yönetimine hatırlatıyorum: Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün, boşuna. Macun tüpten çıktı. CHP'deki iç savaş sebebiyle olsa da yolsuzluk çarkınız deşifre oldu. Sağa sola çamur atmayı bırakın. Sokakları terörize etmekten vazgeçin. Kendinize zerre kadar saygınız varsa dürüst olun. Yapılan hırsızlıkları bile bile insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yargı, böyle bir kepazeliğin üzerinin kapatılmasına izin vermeyecektir."

Erdoğan daha sonra video izletti. Erdoğan'ın izlettiği videoda sokak protestolarına yönelik görüntüler yer aldı. Görüntülerde yaralanan polislere ve Özgür Özel'in kesilen sözlerine yer verildi.

"SENİN DE KABRİNİ BİRİLERİ YA KAZAR YA YIKAR"

Protestoculara hakaretlerini sürdüren Erdoğan, Özgür Özel'e ve CHP'ye şu sözerle yüklendi:

"Bu marjinal gruplar, Şehzadebaşı Camii'ne toplayıp oradaki kabristanı yerle bir ediyorlar. Eyy Özgür Özel, senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar. Senin de kabrini birileri ya kazar ya yıkar. Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Bu eserleri, bu edep yoksunu namussuzlar gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.

Gezi olaylarında çapulculara 'çiçek çocuklar' diyen siz değil miydiniz? Banka soyguncusu eşkıyaları yıllarca model diye gençlere sunanlar siz değil miydiniz? Bugün güya rahatsız olduğunuz kötülüğü siz sıradan hale getirdiniz. Bu kötülüğü yıllarca siz meşrulaştırdınız. Pazartesi akşamı meydana gelen yolsuzluk, soysuzluk CHP'nin inatla sürdürdüğü nefret siyasetinin sonucudur.

'ÇARESİZ BİR KARAKTERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Sayın Özel son bir haftada sarf ettiği sözerle şu an bulunduğu makama yetersiz geldiğini ve oturduğu koltuğu dolduramadığını açık ve net şekilde ortaya koymuştur. Aciz, iradesiz, çaresiz bir karakterle karşı karşıyayız. Aslında yumuşama ve normalleşme süreciyle buna çare olma gayretindeydik. CHP'yi, hapsolduğu yankı odalarından kurtarmak istedik ama muvaffak olamadık. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de ağzından çıkan sözü kulağı duymaktadır."

İBB'ye yapılan operasyonun genişletileceğinin mesajını da veren Erdoğan, "Bu rüşvet çarkının içinde kimlerin olduğu zamanla ortaya çıkacak. Başı İstanbul'da olan ahtapotun nereye uzanacağı görülecektir. İtiraflar geldikçe soruşturmalar derinleştikçe biz de olanları daha iyi anlayacağız. Parayı verenin CHP'yi ve mevcut yönetimi nasıl parmağında oynattığını daha iyi göreceğiz" dedi.

"YARIN ELBET BİZİMDİR"

Erdoğan konuşmasını "CHP içindeki Bizans oyunlarının, kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız. Türkiye bu kirli tezgahı da mutlaka bozacak. Hiçbir kardeşim tereddüt etmesin. Sahnelenen rezillikler karşısında hiçbir yol arkadaşım karamsar olmasın. Yarın elbet bizimdir" diyerek bitirdi.