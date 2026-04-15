Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye'ye parmak sallayamaz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurşbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç, Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Şanlıurfa'daki okul saldırısına değinerek başlayan Erdoğan, ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti. "İhmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesabı sorulacaktır" diyen Erdoğan, okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını anımsattı.

9 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve milletçe hepimizi yaralayan olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Müessif ve menfur hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'si taburcu edilmiş, 9 yaralımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Yaralılarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar temenni ediyor; ailelerimize, eğitim camiamıza ve Siverekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Devamla bölgesel gelişmelere değinen Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkesten memnun olduklarını ifade etti, buna karşın Pakistan'daki müzakere görüşmelerden istenen açıklamaların gelmediğini söyledi.

Erdoğan, gerilimin azaltılması ve ateşkesin uzatılması konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, "Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz" dedi.

İsrail hükümetinin ateşkesten memnun olmadığını söyleyen Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara işaret ederek "İsrail'in süreci kundaklamasına izin verilmemeli. Bölgemizde barış olacaksa bu siyonist rejime rağmen olacak" ifadelerini kullandı.

"Zalime 'zalim', hayduta 'haydut', katile 'katil' demeye, Gazzeli yavruların sesi olmaya, ciğeri yanan annelerin feryadına kulak vermeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz."

ABD ve İran arasındaki müzakerelerden umutlarını kesmediklerini söyleyen Erdoğan, "Zorluklar olabilir, çözülmesi zaman alacak meseleler olabilir ama sorunları diyalog, diplomasi yoluyla çözmenin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasını devamında ana muhalefet partisi CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Küresel siyasette şahlanan Türkiye, içeride ana muhalefetin yönettiği belediyelerde kelimenin tam anlamıyla bir fetret dönemi yaşıyor" iddiasında bulundu.

Erdoğan, CHP'yi batı karşısında "kompleksli" olmakla suçladı. AKP'li Cumhurbaşkanı ana muhalefetin uluslararası toplantılarda Türkiye'yi "mahcup" ettiğini iddia etti.