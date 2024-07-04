Erdoğan, Hollanda maçı için Almanya'ya gidecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini iptal ederek Hollanda ve Türkiye arasındaki çeyrek final maçı için Almanya'ya gidecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçı stadyumda canlı izleyecek.
Azerbaycan'ın Şuşa kentinde aynı gün düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacağı programını iptal eden Erdoğan, maçı izlemek için Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.
Erdoğan daha sonra Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi için ABD'ye gidecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada gol sevinci sırasında yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlatmıştı.
Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.