Erdoğan, Hollanda maçı için Almanya'ya gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini iptal ederek Hollanda ve Türkiye arasındaki çeyrek final maçı için Almanya'ya gidecek.

Güncel 04.07.2024 13:23 Giriş: 04.07.2024 13:23

Güncelleme: 04.07.2024 13:32 Kaynak: Haber Merkezi