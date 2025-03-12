Erdoğan HTŞ-SDG anlaşmasını değerlendirdi: Suriye'nin güvenliğine hizmet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Beştepe'de düzenlenen iftar programında gündemi değerlendirdi.

Suriye geçici hükümetinde cumhurbaşkanı olarak atanan Colani ile SDG Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmayı olumlu karşılayan Erdoğan, şunları söyledi:

"KAZANANI SURİYELİLERİN TAMAMI OLACAK"

“Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksik uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır."

Suriye'deki geçici hükümet ile SDG arasında 10 Mart'ta yapılan anlaşmayla SDG'nin kontrolündeki yapıların orduya entegrasyonu konusunda mutabakata varılmıştı.