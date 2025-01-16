Erdoğan, HTŞ’li bakan Şeybani ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) atadığı Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Şeybani’nin beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşeceği belirtildi.

Şeybani, ziyaretten bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda “Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Beşar Esad sonrası uluslararası aktörlerin nüfuz yarışına girdiği Suriye’ye yatırımcı arayan HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani, ilk yurtdışı ziyaretlerini geçen hafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün’e gerçekleştirmişti.