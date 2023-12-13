Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'da HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan ve AKP listelerinden TBMM'ye 3 milletvekili sokan HÜDAPAR'ın lideri ile Erdoğan'ın yerel seçimler hakkında görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Erdoğan dün de ittifakın bir diğer küçük ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmüştü.