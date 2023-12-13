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Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Güncel
  • 13.12.2023 13:04
  • Giriş: 13.12.2023 13:04
  • Güncelleme: 13.12.2023 16:12
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu ile görüştü
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü. 

Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan ve AKP listelerinden TBMM'ye 3 milletvekili sokan HÜDAPAR'ın lideri ile Erdoğan'ın yerel seçimler hakkında görüştükleri belirtiliyor.

Erdoğan, dün de ittifakın bir diğer küçük ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmüştü. 

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 15 Aralık'ta bir araya gelecek.

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