Erdoğan'ı korumanın günlüğü 375 asgari ücret

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koruma ordusu için sadece 1 ayda 260 milyon 545 bin 696 TL harcandı. Böylece ocak-eylül arasında 9 ayda harcanan para 2 milyar 268 milyon 190 bin 371 TL seviyesine yükseldi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Ocak ayından Eylül ayına kadar, olan dönemde Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı 2 milyar 268 milyon 190 bin 371 TL harcadı.

102 BİN ASGARİ ÜCRET

Bu açıklamaya göre Erdoğan’ın koruma ordusunun günlük harcaması 8 milyon 303 bin TL’yi aştı. 9 aylık bu harcama yaklaşık 102 bin 615 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.

Yıllara göre katlanarak artan koruma giderleri şöyle:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77 milyon TL

2024: 2 milyar 291 milyon TL

2025: (Dokuz aylık dönem) 2 milyar 268 milyon 190 bin 371 TL

EN GÖZDE BİRİMLERDEN

Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimin harcamalarını da geride bıraktı.