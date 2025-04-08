Erdoğan'ı öven Trump, Netanyahu'ya "Brunson krizini" anımsattı: "Türkiye ve lideriyle çok iyi bir ilişkim var"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Türkiye ile sorun yaşarsa bunu çözebileceğine inandığını kaydeden Trump, Rahip Andrew Brunson krizini anımsatarak "Rahibi Türkiye'den geri aldık. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu o zamanlar büyük bir olaydı ve onu geri aldık. Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine cevap veren Trump, şunları söyledi:

"Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. (Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız."

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım" dedi.

BRUNSON KRİZİ 2016-2018 yılları arasında ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihinin en gergin dönemlerinden birinin yaşanmasına neden olan Brunson krizi, iki ülkeyi karşılıklı yaptırımlar uygulama noktasına getirmiş, ABD'li evanjelist rahibin serbest bırakılmasıyla çözülmüştü. İzmir'de, 'terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı' iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' , "Fethullah Gülen ve PKK ile bağlantılı olduğu" iddiasıyla tutuklanmıştı. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmamasında payları bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı almış, iki bakanın kara listeye alınarak ABD'deki mal varlıklarına el konulması, ülkeye girişlerinin ve ABD ile tüm ticari ve finansal ilişkilerinin dondurulması karar verilmişti. Decam eden yargılama sürecinde, Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, ancak rahibin cezaevinde kaldığı süre gözönünde bulundurularak bir daha hapis yatmamasına hükmedilmişti. İlaveten hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı da kaldırılmıştı.



ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson / AA

"BRUNSON HATIRLATMASI" ADALET BAKANI'NIN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN GELDİ

Öte yandan ABD Başkanı'nın açıklamaları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için ABD'den icazet alındığı iddialarına" verdiği yanıtın hemen ardından geldi

Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için ABD'den icazet alındığı iddialarına ilişkin Tunç, şunları söylemişti:

"Bu saçma sapan bir iddia. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alarak yargı işlem yapacak öyle mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi, ülkenin yargısını, kimlere, yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek 'Yalnız bırakıldık.' diyen kendisi. Yargı ne içeriden ne dışarıdan, hiç kimseden talimat almaz, hiçbir merciden, makamdan talimat almaz. Yabancılardan hiç almaz. Böyle bir durum söz konusu olmaz. Demek ki bilinçaltında böyle bir şey var. Çünkü kendisi sürekli ülkemizi yurt dışına şikayet ederek ve yalnız bırakıldığını söyleyerek birtakım serzenişlerde bulunuyor. Dolayısıyla yargının yurt dışından, Amerika Birleşik Devletleri'nden talimat aldığı gibi saçma sapan iddialarla meşgul olmayalım. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve dosyaya göre, delillere göre karar verir ve bu kararları da ülkemiz içerisinde hukuki denetime sonuna kadar açıktır."