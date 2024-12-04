Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan gençlerden mesaj

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da Gazze hakkında konuştuğu sırada kendisini protesto ettikleri için tutuklanan gençler, cezaevinden mesaj gönderdi.

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin sürdüğüne dair çok sayıda belge yayımlayan araştırmacı Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden tutuklu protestocuların kendisine gönderdiği mektupları paylaştı.

"FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMAYI BIRAKMAMALIYIZ"

Metris Cezaevin'de bulunan Emre Tekinkaya, "Hukuksuzluklar, tehditler ve tüm olumsuz ithamlara rağmen siyonizm ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeliyiz. Filistin'de yaşanan bu zulmü asla aklımızdan çıkarmamalı ve hakkında konuşmayı bırakmamalıyız" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutulan Şeyma Yıldırım ise, "Filistin davasından burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Dışarıdaki Filistin destekçilerine güveniyorum" mesajını yolladı.

"SESİMİZ OLUN"

Silivri'den Sena Eliküçük ise mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Mesleğin başında bir avukat olarak yolun başında adaletin böylesine hiçe sayılmasını görmek utanç verici. Hakikati haykırmaktan onur duyuyoruz. Baromu ve halen insan haklarına saygı duyan hukukçuları ve hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin tüm Filistin dostlarını sesimiz olmaya davet ediyorum."

Metris Cezaevi'nde bulunan Cahit isimli tutuklu ise, "Tüm istediğimiz tüm derdimiz Gazze'deki soykırımı durdurmak, İsrail'e bu topraklar üzerinden bir iğne dahi olsa gitmesine engel olmaktı. Unutulmasın ki Socar İsrail'e bizim topraklarımız üzerinden petrol gönderiyor. Biz buna engel olmak istedik. Gayemiz buydu" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto etmiş, Erdoğan'ın "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdiği kişi korumalar tarafından yaka paça dışarı atılmıştı.

Erdoğan sözünü kesmeden önce "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil toplam dokuz kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra gözaltına alınan yedisi kadın dokuz protestocu iki gün önce tutuklanmıştı.