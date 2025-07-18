Erdoğan: İç cephemizi tahkim etmek için tarihi adımlar atıyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki gelişmelere işaret eden Erdoğan, "Hem bölgemizde hem dünyada yeni denklemler kuruluyor. Post liberal dönem olarak adlandırılan bu gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

PKK'nin silah bırakma sürecine de değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizle ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TSK'nın her bir mensubuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. 80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Burada eğitim alan misafir subaylarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemiz bilhassa güvenlik strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Vatanına milletine bağlı astsubaylar yetiştiren üniversitemizin eğitimci kadrosuna teşekkür ediyorum.

"ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Milli Savunma Üniversitemize daima destek verdik. Her ihtiyacında yanında olduk. İnşallah bundan sonra da bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz. İkinci cihan harbinden sonra tesis edilen uluslararası sistemin askeri siyasi ve iktisadi kırılmalar yaşadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Yapay zeka insansız teknolojiler yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümü de zorunlu hale getirdi. Geçmişteki siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda.

Hem bölgemizde hem dünyada yeni denklemler kuruluyor. Post liberal dönem olarak adlandırılan bu gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

"KARARLI VE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Savunma sanayindeki hamlelerimizle küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız. MSÜ, burada da hayati sorumluluk üstlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek en temel vazifemizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Menzile vardığımızda çok daha güçlü Türkiye'yi hayata geçirmiş olacağız.

Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu, çoğu unutulup gitti ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz. İstiklal ve istikbal sevdamızdan asla taviz vermedik. Bize ömür biçenler oldu, 'hasta adam' dediler. Her defasında Türk'ün sarsılmaz imanına çarptılar.

"İÇ CEPHE İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak bizim en temel vazifemizdir. Şanlı tarihimizden aldığımız güç, milletimizden aldığımızı sarsılmaz güvenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son teknoloji ürünlü kara hava deniz ve haberleşme araçlarımızla bugünün savaş konseptini de biz belirliyoruz. İç cephemizi tahkim için tarihi adımlar atıyoruz. Birliğimizi dirliğimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizle ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.

Coğrafyamızı gözyaşına ve kana boğmak isteyenler kimseyi karamsarlığa sürüklemesin. Bu coğrafyada biz nice badireler atlattık. İçeriden ve dışarıdan nice ihanete muhatap olduk ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğduk. Zalimlere diz çökmedik. Zorbalar karşısında teslim olmadık.

"AĞIR İMTİHANLAR KİMSEYİ ENDİŞEYE SEVK ETMESİN"

Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki kardeşlerimizin yaşadığı ağır imtihanlar kimseyi endişeye sevk etmesin.

Dün vardık, bugün varız, inşallah kıyamete kadar da var olacağız. Bugün bir kez daha söylüyorum Karanlıktan beslenenler kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak insanlık olacak.

Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla merkezinde istikrarın adaletin özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yeni bir sayfa açacağız. Bu coğrafyanın ebedi sakinleri olarak sırt sırta verecek kurulan tuzaklara düşmeyecek bölgemize yönelik kirli senaryoları yırtıp atacağız."