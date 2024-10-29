Erdoğan: İç cephemizin mukavemetini artırarak terörün önüne geçebiliriz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşke'de düzenlenen T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ yerleşkesine PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde, ister sınırlarımızın ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ VASITAYI DEVREYE ALIRIZ"

"Bunun için ülkemizde bulunan tüm imkanlardan, tüm araçlardan, terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Son yıllarda yine terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik, sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit Harekatı ile Irak sınırı güvenliğini tahkim ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarla da güneydeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar inşallah bu mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz."

"Bunu yaparken terör baronlarının ve onların taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir. Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız."

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞLARI"

"TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu tür kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmalarını elinde tutan ağbabalarından da daha güçlüdür. Hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudrete ziyadesiyle sahiptir."

"ÇELİK KUBBE'MİZ OLACAK"

İsrail'in 'Demir Kubbesi'ne gönderme yapan Erdoğan, "Onların 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz olacak. Bizde niye yok demeyeceğiz, bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız" ifadelerini kullandı.