Erdoğan için 8 bin polis
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı AKP Diyarbakır İl Kongresi için 8 bin polis görevlendirildi.
Kaynak: ANKA
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin olağan kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemi alındı.
Bugün saat 13.00te Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’nde konuşacak Erdoğan için Diyarbakır’da 8 bin polis görevlendirildi.
Ekipler, kongrenin yapılacağı merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi’nde yer alan Seyrantepe Spor Salonu’na ulaşan yollarda yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Erdoğan, Diyarbakır'daki kongreninin ardından partisinin Urfa kongresine katılmak üzere kentten ayrılacak.