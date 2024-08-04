Erdoğan için okul müdürlerinden destek istemişler: "Paylaşalım arkadaşlar" mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımının ardından, Ankara Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü'nün Gölbaşı’ndaki okulların yöneticilerinin yer aldığı bir WhatsApp grubunda Erdoğan için destek paylaşımları istediği öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye’nin bir günlük yas ilan edilmesi nedeniyle AKPGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltmesinin ardından sosyal medyada “Erdoğan’ın yanındayız” etiketiyle paylaşımlar yapılırken, bazı eğitimcilere de bu konuda baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre; Ankara Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gölbaşı’nda yer alan okulların yöneticilerinin yer aldığı bir WhatsApp grubuna mesaj atıp sosyal medya üzerinden Erdoğan için destek istedi.

‘PAYLAŞALIM ARKADAŞLAR’

Mesajda, “Sosyal medya üzerinden desteğinize ihtiyacımız var. İlçe müdürlerimiz başta olmak üzere, eğitim yöneticilerimizin uygun bir dille ‘Erdoğan’ın yanındayız’ etiketini kullanmanız hususunda ilginizi istirham ederiz” ifadeleri yer aldı. Yılmaz’ın aynı Whatsapp grubuna Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sosyal medya videolarını da gönderdiği ve “Paylaşalım arkadaşlar” notunu ilettiği de öğrenildi.

Mesajların birinci elden yazılmaması ve "ileti" şeklinde gönderilmesi dikkat çekti.

'TEK ADAM ZİHNİYETİNİN YANSIMASIDIR'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuyla ilgili, “AKP döneminde liyakatin yerini sadakat, yandaşlık ve itaat aldı. Bu konumdaki kişilerin paylaşımları devlet kültüründen ne kadar uzaklaşıldığının kanıtı. Devletin, Cumhuriyetin kurumlarının içinin boşaltıldığının, yozlaştırıldığının bir göstergesidir. Bu tek adam zihniyetinin yansımasıdır” dedi.