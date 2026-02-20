Erdoğan: İklim ve çevre krizini görmezden gelemeyiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Cemre Vakfı'nın çalışmalarına değinerek başlayan Erdoğan, afetler konusundaki farkındalıkları için vakıf üyelerine teşekkür etti.

Bugün dünyanın çevre ve iklim konusunda ciddi sınamaların eşiğinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, çevrenin hızlı bir biçimde kirlendiğini vurguladı. Erdoğan, kirliliğin ürkütücü boyutta olduğunu kaydetti.

İklim ve çevre krizini görmezden gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, başta gençler olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı "Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

