Erdoğan: İktidarlarımızın hiçbir döneminde sermaye düşmanlığı yapmadık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Çırağan Sarayı'nda bu yıl 5'incisi "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuşuyor.

Enflasyon verilerine değinen Erdoğan, "Enflasyonda başlayan ivme kaybı yılın ikinci yarısında herkesi şaşırtacak şekilde daha fazla hissedilecek" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. Konfederasyon kamu, işçi, işverenden oluşan çalışma hayatımızın 3 ana aktöründen biridir. İşverenlerimizin haklarını hukukunu koruyan TİSK, ülkemizdeki çalışma barışının temininde de kilit roller üstleniyor. İşyerlerinde yaklaşık 2 milyon kardeşimiz çalışıp evine ekmek götürüyor.

Yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığımız 2023 yılı ihracatına katkı veren TİSK mensuplarına teşekkürü borç biliyorum.

Sıcak çatışmalar, krizler, küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız tarihi rekoru kıymetli görüyoruz. Türkiye kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor. TİSK'in asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı tavır sergiledi. Görüşmeler çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde rasyonel olarak yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin küresel riskleri başarıyla yönetecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bizim ilk ve öncelikli kriterimiz Türkiye'ye ve mensubu olduğundan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmettir. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

Bu ülkeden kazandığını kendisiyle birlikte bu ülkenin refahı için sarf eden yatırımcıya destek olmak asli görevimizdir. 21 yılı geride bırakan iktidarlarımızın hiçbir döneminde sermaye ayrımcılığı yapmadık. Bugün bile acı ve utançla hatırlanan 28 Şubat'taki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzer ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Korkular ve hassasiyetler üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize hiçbir fayda sağlamadığını tecrübe ettik. Hiçbir farklılığı ayrışma ve kamplaşma vesilesi olarak görmüyoruz. Bu hakikatleri zenginlik nişanesi olarak kabul ediyoruz. Tüm vatandaşların katkısına ihtiyaç duyduğumuzu asla unutmuyoruz. Milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize saldırıların yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlığı ve Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. Çoğu çocuk ve kadın 23 bin masumun katledildiği Gazze'de ülkemiz Filistinli mazlumlardan yana tavır almıştır. İsrail yönetiminin vahşet politikasına karşı tüm dünyada giderek artan tepkilerin gerisinde ülkemizin yürekli duruşunun payı vardır. MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanları ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırılmıyor. Eski Türkiye'ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması tabidir. Kullanım ömrü bitmiş küf kokan eski tartışmaları piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletin arasına nifak örülmesine seyirci kalmayacağız. 28 şubat döneminden çok iyi hatırladığımız zehirli, toksik ve tehlikeli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor. Kim bunlara odun taşıyor, kutuplaşma yapıyorsa biliniz ki milletin iyiliğini kesinlikle istemiyor demektir. Mücadelenin zorluğu ve bölgenin durumu ortadayken bizim bu yapay tartışmalara harcayacak tek bir saniyemiz bile olamaz.

Ayrılıklar yerine ortak noktalara odaklanarak 85 milyon Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum. Çok daha büyük başarılar ülkemizi bekliyor. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım.

Birlikte Mümkün Türkiye anlayışını ne kadar kökleştirirsek hedeflerimize o derece hızlı varırız. İş dünyamızın burada sergilediği birlik tablosunu değerli bulduğumu belirtmek istiyorum.

Teknolojide yaşanan değişim diğer alanlar gibi çalışma hayatını ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Bilhassa dijitalleşme ve yeşil dönüşümü bir araya getiren ikiz dönüşüm iş gücünü etkiliyor.

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