Erdoğan ile Akşener arasındaki görüşme başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geledi.

Saat 17.00'de başlayan görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Akşener ve Erdoğan görüşmesini İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurmuştu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerini kullanmıştı.