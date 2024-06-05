Erdoğan ile Akşener bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.

Saat 17.00'de başlayan görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği İYİ Parti eski Genel Başkan'ı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Saat 17.00'de başlayan görüşme 17.40’ta bitti. 40 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Akşener ve Erdoğan görüşmesini İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurmuştu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerini kullanmıştı.