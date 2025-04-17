Erdoğan ile Ali Koç, Saray'da bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.