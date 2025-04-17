Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan ile Ali Koç, Saray'da bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Güncel
  • 17.04.2025 20:49
  • Giriş: 17.04.2025 20:49
  • Güncelleme: 17.04.2025 20:51
Kaynak: ANKA
Erdoğan ile Ali Koç, Saray'da bir araya geldi
FOTOĞRAF: ANKA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

BirGün'e Abone Ol