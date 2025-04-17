Erdoğan ile Ali Koç, Saray'da bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Kaynak: ANKA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya geldi.
Görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.