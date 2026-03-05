Erdoğan ile Aliyev, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na yönelik İHA saldırısını görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na yönelik İHA saldırısı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede saldırıyı kınadı.

İletişim Başkanlığı, görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti."

NE OLMUŞTU?

Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Nahçıvan'a İran'dan İHA saldırıları düzenlendi. Cevap hakkımız saklıdır" açıklamasını yaptı. İran Genelkurmay Başkanlığı, İHA saldırısının arkasında İsrail'in olduğu ve saldırıyla İran'ın suçlanmak istediğini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.