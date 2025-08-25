Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat'ta bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü ve bir süre sohbet etti.

Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a gelen Erdoğan'ı Muş Havalimanı'nda Bahçeli karşıladı.

Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat Etkinlik Alanı'ndaki Han Çadırı'nda bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin Ahlat'ta bir araya gelmesine ilişkin MHP'den paylaşım geldi.

MHP'den yapılan ilk paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Ahlat’ta han çadırında sohbet etti" denildi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Ahlat'ta han çadırında sohbet etti.

İkimci paylaşımda ise, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettiler" ifadeleri kullanıldı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ettiler.