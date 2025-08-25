Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat'ta bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahlat Etkinlik Alanı'ndaki Han Çadırı'nda bir araya geldi. İki isim burada bir süre sohbet etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü ve bir süre sohbet etti.
Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı.
Çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a gelen Erdoğan'ı Muş Havalimanı'nda Bahçeli karşıladı.
Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat Etkinlik Alanı'ndaki Han Çadırı'nda bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.
MHP'DEN PAYLAŞIM
Erdoğan ile Bahçeli'nin Ahlat'ta bir araya gelmesine ilişkin MHP'den paylaşım geldi.
MHP'den yapılan ilk paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Ahlat’ta han çadırında sohbet etti" denildi.
İkimci paylaşımda ise, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettiler" ifadeleri kullanıldı.
BAHÇELİ'NİN 'CUMHUR İTTİFAKI' MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nda kriz olduğunu' iddia eden kesimlere yanıt vermişti.
Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı her geçen gün çok daha güçlenmektedir. Çünkü Cumhur İttifakı ahlaki, manevi, vatan ve millet sevdasına dayanarak 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulmuş tarihi nitelikli beraberliktir. Paramparça olan altılı masanın hiçbir mücrim unsurunun konuşmaya yüzü kalmamıştır. Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlasın, zarar görsün. Cumhur İttifakı Türk milletinin ve Türkiye’nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesidir. Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.