Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
İki liderin de günlük programında yer almayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Bahçeli en son 27 Eylül'de yine Beştepe'de 45 dakika süren yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.
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