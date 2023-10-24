Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İki liderin de günlük programında yer almayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve Bahçeli en son 27 Eylül'de yine Beştepe'de 45 dakika süren yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.