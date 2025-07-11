Erdoğan ile Bahçeli arasında telefon görüşmesi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonda görüştü.

Bahçeli, görüşmede, Erdoğan'a "'Terörsüz Türkiye' hedefleri doğrultusunda PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti" ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği ifade edildi.

Erdoğan ile Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Sarayı'nda bir araya gelmişlerdi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.

PKK SİLAH BIRAKTI

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle bugün silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır bulundu.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.



Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır" ifadelerini kullandı.



