Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (14 Kasım Perşembe) 18:00'de görüşecek.

Görüşme, Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği öğrenildi.

Cumhur İttifakı liderlerinin görüşmesinde Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ana gündem konusu olması bekleniyor.

Bahçeli'nin "Öcalan'ın Meclis'te konuşmasına" yönelik çıkışına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz net bir açıklama yapmış değil.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da Öcalan için yaptığı çağrıya göndermede bulunarak, "Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız" demişti.

GÖRÜŞ AYRILIĞI SORUSUNA SİNİRLENMİŞTİ

Bahçeli, grup toplantısının ardından gazeteci Hilal Köylü'nün "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna ise sinirlenmişti.

Bahçeli, söz konusu soruya "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" yanıtını vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde Bahçeli'nin çıkışına yönelik soruya verdiği yanıtta şunları söylemişti: