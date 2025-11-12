Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, yaptığı paylaşımda, ziyaretin bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün MYK toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. "Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceğine" ilişkin soru üzerine Çelik, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bahçeli'nin programlarına bağlı bir şey, onların takvimlerine bağlı. Ama siz salı, çarşamba, perşembeye odaklanın, yani bu hafta içerisine. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar. Çeşitli konular burada ele alınıyor. Dışarıdan bazen işte 'kriz vardı, kriz ortadan kalktı' vesaire gibi görüntüler veriyorlar. Programlarına bağlı olarak bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz."