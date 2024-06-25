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Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Siyaset
  • 25.06.2024 21:26
  • Giriş: 25.06.2024 21:26
  • Güncelleme: 25.06.2024 21:32
Kaynak: ANKA
Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi. 

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