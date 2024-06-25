Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Kaynak: ANKA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.