Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.

Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Görüşmede, yeni yasama yılında TBMM'nin gündemine gelecek yasal düzenlemeler ile yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya gelmişti.