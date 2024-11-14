Erdoğan ile Bahçeli, Külliye'de bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı liderlerinin görüşmesinde Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ana gündem konusu olması bekleniyor.

Bahçeli'nin "Öcalan'ın Meclis'te konuşmasına" yönelik çıkışına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz net bir açıklama yapmış değil.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da Öcalan için yaptığı çağrıya göndermede bulunarak, "Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız" demişti.

GÖRÜŞ AYRILIĞI SORUSUNA SİNİRLENMİŞTİ

Bahçeli, grup toplantısının ardından gazeteci Hilal Köylü'nün "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna ise sinirlenmişti.

Bahçeli, söz konusu soruya "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" yanıtını vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde Bahçeli'nin çıkışına yönelik soruya verdiği yanıtta şunları söylemişti: