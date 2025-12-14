Erdoğan ile bakanlardan Gülşah Durbay için taziye mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyeleri ve bazı AKP'li yetkililer de yaşamını yitiren Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın sosyal medyadan yayımlanan mesajı şöyle:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, "Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" açıklamasını yaptı.

TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Tunç mesajında, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN MESAJ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.