Erdoğan ile Colani, ABD'de bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile bir araya geldi.

Dünya
  • 24.09.2025 18:53
  • Giriş: 24.09.2025 18:53
  • Güncelleme: 24.09.2025 18:56
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temasları sürdüyor.

Erdoğan ile Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile bir araya geldi.

Türkevi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

