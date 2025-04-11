Erdoğan ile Colani Antalya'da bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Kaide Kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) ile bir araya geldi.

Colani, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da ya geldi. Burada Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, "Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını" ifade etti. Erdoğan, "Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini" belirtti. Erdoğan, "Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini" söyledi.

COLANİ ALİYEVLE DE BİR ARAYA GELDİ

Colani, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Colani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Colani'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesine, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani de eşlik etti.

Colani ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de ikili görüşmelerde bulundu.