Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sona erdii
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme Beştepe'deki Saray'da gerçekleştirildi.
Görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Saray'da gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.