Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme Beştepe'deki Saray'da gerçekleşti.

Görüşme saat 14:30'da başladı. Görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

SON GÖRÜŞME 4 AY ÖNCEYDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti, en son 30 Ekim 2025'te bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, şunları denilmişti:

"Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."