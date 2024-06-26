Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili detaylar açıklanmadı.

Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de görüşmüştü. Erdoğan ve Bahçeli, siyasette normalleşme tartışmalarının olduğu dönemde ilk kez yüz yüze görüştü. Erdoğan, söz konusu görüşmeyle ilgili "Gerek Sayın Bahçeli gerekse şahsım yapılan saldırıları açık şekilde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır, bu tuzağa düşmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Biz CHP'nin eski kötü alışkanlıklarından vazgeçmesini istiyoruz" demişti.