Erdoğan ile Esad aynı karede

Politika Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tüm dünya ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme ve yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Türkiye’nin İsrail ile sürdürülen ticaret tartışmaları sürerken zirvede konuşan Erdoğan’ın konuşması ise dikkat çekti.

Erdoğan "İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirler almak için eş güdüm halinde hareket edilmesini, "silah ambargosu", "ticaretin sonlandırılması" ve İsrail'in geri adım atmaması durumunda uluslararası alandan tecrit edilmesini istedi. Öte yandan zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da katıldı. Zirvede fotoğraf çekimi sırasında aynı karede yer alan Esad ve Erdoğan ise herhangi bir temasta bulunmadı. Daha önce Erdoğan, Esad ile görüşmek istemiş, Esad, siyasi ilişkilerin yeniden kurulması için Türkiye’nin Suriye’de işgal ettiği topraklardan çekilmesini şart koşmuştu. Erdoğan, bu talebe “Suriye’nin toprağında gözümüz yok” dese de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada operasyonların süreceğini belirtmişti.