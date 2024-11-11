Erdoğan ile Esad bir yıl sonra aynı karede

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir yıl aranın ardından Riyad'da aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Geçtiğimiz yıl da aynı tarihlerde Riyad'daki zirveye katılan Erdoğan, uzunca bir sürenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer almıştı.

Erdoğan, Esad ile bir yılın ardından bir kez daha aynı karede yer aldı.

2023 yılında gerçekleşen zirvenin ardından Esad ile Erdoğan'ın görüşmesi gündeme gelmiş, ancak bu görüşme gerçekleşmemişti.

29 Mayıs 2024'te Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, Erdoğan'a "Suriye ile diyalog kurma" çağrısında bulunmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Haziran ayında Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Esad ile görüşebileceğini dile getirmişti.

Erdoğan, şunları söylemişti:

"Geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur.

Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok."