Erdoğan ile Esad bir yıl sonra aynı karede
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Bşakanı Beşar Esad bir yıl aranın ardından aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Aradan geçen bir yıl içerisinde Erdoğan ve Esad, iki ülke arasındaki normalleşme çağrılarında bulunsa da somut herhangi bir adım atılmadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir yıl aranın ardından Riyad'da aynı fotoğraf karesinde yer aldı.
Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
Geçtiğimiz yıl da aynı tarihlerde Riyad'daki zirveye katılan Erdoğan, uzunca bir sürenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer almıştı.
Erdoğan, Esad ile bir yılın ardından bir kez daha aynı karede yer aldı.
ERDOĞAN İLE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?
2023 yılında gerçekleşen zirvenin ardından Esad ile Erdoğan'ın görüşmesi gündeme gelmiş, ancak bu görüşme gerçekleşmemişti.
29 Mayıs 2024'te Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, Erdoğan'a "Suriye ile diyalog kurma" çağrısında bulunmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Haziran ayında Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Esad ile görüşebileceğini dile getirmişti.
Erdoğan, şunları söylemişti:
"Geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur.
Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok."
ESAD: HER TÜRLÜ GİRİŞİME OLUMLU BAKIYORUZ
Temmuz ayında açıklama yapan Esad ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısına verdiği yanıtta, Türk askerinin Suriye'den çekilme şartını hatırlatmıştı.
Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz" demişti. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" belirtmişti.
Erdoğan ise Eylül ayında yaptığı ikinci bir açıklama ile Suriye ile normalleşme adımlarına değinmişti. Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu öncesinde Türkiye'de yaptığı açıklamada "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz" demişti.