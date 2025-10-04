Erdoğan ile görüşen Trump’tan Hamas’a tehdit

POLİTİKA SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00’e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans" diye tehditler savururken Tayyip Erdoğan ile görüştü. Telefon görüşmesinde Gazze’deki durum ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Washington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Erdoğan'ın Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında barışın sağlanması için yoğun çaba harcadığı belirtilen açıklamada, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu da vurguladı.

Erdoğan geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile yüz yüze görüşmüş, Gazze konusunda olumlu gelişmelerin yaşanacağını açıklamıştı.