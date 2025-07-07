Erdoğan ile görüşme öncesi: İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti, dün Abdullah Öcalan ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

MA'da yer alan habere göre, görüşmenin ardından İmralı Heyeti, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın yer aldığı heyet, partinin genel merkezine gitti.

Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştiriliyor.

Öte yandan İmralı Heyeti, daha sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşme, Külliye’de yapılacak. Erdoğan'ın yanı sıra görüşmeye, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.