Erdoğan ile görüşme planı yok

Kıbrıs’ta 50 yıl önce düzenlenen harekatın yıldönümü etkinliklerinde Özel ve Erdoğan’ın konuşmaları dikkat çekti. Tören sonrası basına konuşan CHP lideri Özel, “Erdoğan’la görüşme planımız yok” dedi.

Haber Merkezi

‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50'nci yılı kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen etkinliklere AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı da katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da yer aldığı törende, protokol gereği, Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve CHP lideri Özel yan yana oturdu.

Erdoğan'ın kürsüdeki hitabının ardından CHP lideri Özel ve Cumhurbaşkanı'nın bir süre sohbet ettiği görüldü. İkilinin objektiflere yansıyan ve sosyal medyada da gündem olan sohbetinin içeriği bilinmiyor.

Lefkoşa'daki resmi törende ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ardından Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan’ın ‘‘Federal çözüm mümkün değildir. Biz iki devletli çözümü savunuyoruz” açıklaması dikkat çekti.

Resmi törenlerin ardından Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşürken Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen son Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini anımsattı. Özel "Türkiye'den bazı siyasi partilerin doğrudan müdahil oldukları ve maalesef kamu görevlilerin bu işe alet edildiklerini takip etmiş, tepki göstermiştik. Biz Kıbrıs halkının iradesinin arkasındayız ama bir kırmızı çizgimiz var bizim o da demokrasi" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündem olan sohbeti sorulan Özel, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Nezaket cümleleri kuruldu, hal-hatır sorduk. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 3 gündür Kıbrıstayız. Temaslarımız hakkında bilgi verdim. Burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun bir temas oldu." Özel, yakın dönemde Erdoğan ile yeni bir görüşme planlarının ise henüz olmadığını kaydetti.

METİN FEYZİOĞLU'NA SERT TEPKİ

Özel, Kıbrıs ziyaretinde kendisini karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ise sert tepki gösterdi. Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde ağırlandığını söyleyen Özel, "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur, vasatların elinde vasatlaştırılamayacak bir kurumdur" dedi.

Görüşmelerin ardından Erdoğan, Özel ve Bahçeli, düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemek yaklaşık bir saat sürdü.